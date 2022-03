Shukra Gochar: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ?

Astrology

oi-Sunitha B

ಮಾರ್ಚ್ 31, 2022 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೌಂದರ್ಯದ ಗ್ರಹ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶುಕ್ರ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಪರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಹಗಳು ಕರ್ಮ ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 2022 ರ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.54 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಕುಂಭರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಪ್ರಣಯ, ಮದುವೆ, ಸಂಬಂಧ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ, ಐಷಾರಾಮಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಪರಿಕರಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸ ಉದ್ಯಮ, ವಾಹನಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ನಟನೆ, ನೃತ್ಯ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಶುಕ್ರ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಆಕರ್ಷಕ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟದಿಂದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಆರಬಹುದು.

