ಜ.29 ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ನೇರ ಸ್ಥಿತಿ: ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

Astrology

oi-Sunitha B

ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಚಲನೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳಕರ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಬಹುದು. 29 ಜನವರಿ 2022ರ ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಅದರ ನೇರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸುಮಾರು 23 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮುಂದಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶುಕ್ರವು ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಥವಾ ನೇರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ನೇರ ಚಲನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರದತ್ತ ವಿಶೇಷ ಒಲವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ನೇರ ಚಲನೆಯಿಂದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪುರುಷರು ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಾಲ್ ಪುರುಷ ಕುಂಡ್ಲಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮನೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ 2022ರಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸದ್ಯ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 29 ಜನವರಿ 2022 ರಂದು 14:55 ಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಅದರ ನೇರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಅದರ ನೇರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ನೇರ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

English summary

Venus Direct january 2022 in Dhanu Rashi; Venus Direct In Sagittarius Effects on Zodiac Signs in Kannada : The Venus Direct In Sagittarius will take place on 29 January 2022. Learn about remedies to perform in kannada.