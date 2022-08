Surya Gochar 2022: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? ಅಶುಭ?

Astrology

oi-Sunitha B

ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ನೇರವಾಗಿ ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ರವಿ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಾಖದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ದೋಷಪೂರಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಆತ್ಮಕರ್ಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಸೂಚಕ ಎಂದರ್ಥ. ಸೂರ್ಯನು ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ 2022: ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ

17 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:14ಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕಲಾತ್ಮಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

English summary

Surya Rashi Parivartan 2022 In Simha Rashi ; Sun Transit in Leo Effects on Zodiac Signs : The Sun Transit in Leo will take place on 17 August 2022. Learn about remedies to perform in Kannada.