Surya Gochar 2022: ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಭಾವ?

Astrology

oi-Sunitha B

ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ರವಿ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ದೇವ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಾಖದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ದೋಷಪೂರಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಆತ್ಮಕರ್ಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಸೂಚಕ ಎಂದರ್ಥ. ಸೂರ್ಯನು ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ (ಚಂದ್ರ) ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ 16ನೇ ಜುಲೈ 2022 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:50 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು 17ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:14 ರವರೆಗೆ ಕರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

English summary

