Shani Asta 2023: 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ… ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ?

30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ದಹನವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ.

Astrology

oi-Sunitha B

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 30 ಜನವರಿ 2023 ರಂದು 12:02 AM ಕ್ಕೆ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ದಹನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಶನಿಯು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ, ತರ್ಕ, ಶಿಸ್ತು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ವಿಳಂಬ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಕರ್ಮ್ ಕಾರಕ್' ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಶನಿಗ್ರಹವನ್ನು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗದ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆ, ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು; ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ

ಈಗ 30ನೇ ಜನವರಿ, 2023 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:02 ಗಂಟೆಗೆ ಶನಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದಹನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಂಗಳಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ದಹನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಗ್ರಹದ ದಹನದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ದಹನ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹದ ದಹನ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಶನಿ ಸೂರ್ಯನ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಹತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ದಹನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಹನ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಹನದಿಂದಾಗಿ, ಶನಿಯು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ದಹನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಮುಷ್ಕರ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

English summary

Saturn Combust In Aquarius 2023 Impact on Zodiac Signs : The Saturn Combust In Aquarius will take place on 30 January 2023. Learn about remedies to perform in Kannada.