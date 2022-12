Vakri Budh 2022 Gochar: ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಬುಧನ ಚಲನೆ : ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ?

Astrology

oi-Sunitha B

31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಹ ಗತಿಗಳು ಬದಲಾದಂತೆಲ್ಲ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಬುಧನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಈ ಸಾಗಣೆಯು 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:58ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವು ಸಂವಹನ, ಜ್ಞಾನ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದುರ್ಬಲ ಬುಧವು ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು. ಬುಧವು ಆಲೋಚನೆ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಪ್ಪು ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

English summary

Vakri Budh 2022 : Retrograde Mercury Transit In Sagittarius will take place on December 2022. Let us now know in detail the astrological impact and remedies of Retrograde Mercury Transit In Sagittarius on all the zodiac signs in Kannada.