Rahu Transit 2023 Effects : ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಕ್ರಮಣ- ಯಾರ ಮೇಲಿದೆ ರಾಹುವಿನ ಕೃಪೆ?

2023ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ರಾಹು ಸಂಕ್ರಮಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಕ್ರಮಣ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತವರು ರಾಹುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರು ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಹು ಗೋಚರದ ವೇಳೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ? ಯಾವ ರಾಶಿವರು ರಾಹುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ರಾಹು ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಡವರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಹುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಎಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಗ್ರಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ರಾಹುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಮನೆ, ಆರನೇ ಮನೆ, ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಹು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ರಾಹು ಸಂಕ್ರಮಣ 2023 ದಿನಾಂಕ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:13 ಕ್ಕೆ ರಾಹು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಯು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

English summary

Rahu Rashi Parivartan 2023 Effects in Kannada: Let us now know about Rahu Transit 2023 in Pisces date, time, effects, remedies, and how it will affect all 12 zodiac signs.