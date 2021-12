Finance Horoscope 2022: ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?

Astrology

oi-Mayuri N

2022 ರ ಹೊಸ ವರುಷ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣಕಾಸು ಜಾತಕ 2022 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಹಣ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು ಆಗುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಲೇ ಅರಿವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಓದಿ..

ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಅವಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈಗಲೇ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ಅನನುಕೂಲವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮಂಗಳಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಈ Finance Horoscope 2022 ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

Varsha Bhavishya 2022: ವಾರ್ಷಿಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2022: ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭ?

2022 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಗ್ರಹವು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನುಗ್ರಹ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. . ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಂತಹ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಇದು ಹಲವು ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

Money and Finance Horoscope 2022 in kannada: Arthika Rashi Bhavishya 2022: Let us know which zodiac signs will get money and financial benefits in 2022. Read on.