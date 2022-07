Budh Gochar 2022 : ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ- ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವೇನು?

Astrology

oi-Sunitha B

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ ಜುಲೈ 2ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬುಧ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಬುಧ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧವನ್ನು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ "ರಾಜಕುಮಾರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂವಹನದ ಕಾರಕ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು, ವ್ಯವಹಾರ, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಬುಧದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಚಲನೆಯು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಬುಧ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲ ಬುಧವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬಲವಾದ ಬುಧವು ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಬುಧವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮ ಜುಲೈ 2, 2022 ರಂದು 9:40 AM ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 17, 2022 12:01 AM ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

English summary

Budh Rashi Parivartan 2022 In Mithuna Rashi; Mercury Transit in Gemini Effects on Zodiac Signs in Kannada: The Mercury Transit in Gemini will take place on 02 july 2022. Learn about remedies to perform in Kannada.