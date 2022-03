Budh Rashi Parivartan 2022: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ- ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವೇನು?

Astrology

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬುಧವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಬುಧ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧವನ್ನು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ನ "ರಾಜಕುಮಾರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಕರ್ಮ ಶನಿಯ ಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.31 ಕ್ಕೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಬುಧವನ್ನು ರೋಮನ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವಾಹಕನ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಗುರು ಗ್ರಹದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಮಗ.

ಇದು ಮಾತು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಸೂಚಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಸಾಗಣೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಕಿರಿಯ ನೋಟ, ಬುದ್ಧಿ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ತಾರ್ಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ನಟನೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

