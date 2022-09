Mercury Retrograde 2022: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ವಕ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? ಅಶುಭ?

Astrology

ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಾತು, ಭಾಷೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸ್ಥಾನವು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ಹಾಸ್ಯದ ಕಲೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸುಮಾರು 24 ದಿನಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಪಥದಲ್ಲಿನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬುಧನು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗಲು 24 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಮ್ಮುಖ ಬುಧವು ಜನರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಚಲನೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯು ಬುಧದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಬುಧದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ.

ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ: ಸಮಯಗಳು

ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯು 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:42ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಂದು ಭಾನುವಾರದಂದು, ಬುಧವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೇರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

Mercury Retrograde in Virgo will take place on September 10, 2022. Let us now know in detail the astrological impact and remedies of Mercury Retrograde in Virgo on all the zodiac signs.