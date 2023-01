Budh Margi 2023: ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನಗಳು ಆರಂಭ!

Astrology

oi-Sunitha B

ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ನೇರ ಸಂಚಾರ ಜನವರಿ 18ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಲವಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂಚಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಲವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ನೇರ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಲವಿದ್ದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಬಹುದು. ಬುಧ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲ, ಮಾತು, ಭಾಷಾ ಸಂವಹನ (ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ)ವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

18 ಜನವರಿ 2023 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:18ಕ್ಕೆ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ನೇರವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಲಹೆಗಾರರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು.

English summary

Budh Margi 2023 In Vrishabha Rashi ; Mercury Direct In Sagittarius Impact on Zodiac Signs : The Mercury Direct In Sagittarius will take place on 18 January 2023. Learn about remedies to perform in Kannada.