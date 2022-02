ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ನೇರ ಸಂಚಾರ; ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಭಾವ

Astrology

oi-Sunitha B

ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2022 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವು ನೇರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬುಧವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಲಾಭದಾಯಕ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೋಷಪೂರಿತ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ (ಜಾತಕದ 6, 8 ಮತ್ತು 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ) ಅದು ಲಾಭದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹ ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡರೆ, ಅದು ನರಮಂಡಲ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬುಧ ಗ್ರಹ 4 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 (ಶುಕ್ರವಾರ)ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.16 ಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೇರ ಚಲನೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

English summary

February 2022 Mercury Direct in Makar Rashi; Mercury Direct In Capricorn Effects on Zodiac Signs in Kannada : The Mercury Direct In Capricorn will take place on 04 February 2022. Learn about remedies to perform in kannada.