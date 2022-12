Ketu Transit 2023 Effects: ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಕ್ರಮಣ- ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಅಶುಭ ಫಲಗಳೇನೇನು?

Astrology

oi-Sunitha B

2023ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಕ್ರಮಣ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಂಚಾರವು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ, ವೈವಾಹಿಕ, ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ, ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಗೂಢ ಗ್ರಹವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇತು ಗ್ರಹ ನಿರಾಶೆಯ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೌತಿಕ ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಆತನನ್ನು ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಧರ್ಮ-ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ-ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳನ್ನು ನೆರಳು ಗ್ರಹಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯ ಪಥದ ಛೇದಕ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ.

ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರ್ಭಾನು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಶಿರಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ತಲೆಯನ್ನು ರಾಹು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇತು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಕೇತು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಕ್ಷಸನ ದೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಋಷಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಾಹು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಲೆಯನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನ ತಾಯಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ನಂತರ, ಕೇತು ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದನು ಮತ್ತು ರಾಹು ತನ್ನೊಳಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೇತು ಗ್ರಹವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಹ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಗ್ರಹ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಫಲದಾಯಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೆ ಅದು ಗ್ರಹಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲದಾಯಕ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇತು ಗುರುವಿನಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೇತು ಗ್ರಹ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೇತು ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇತು ಗ್ರಹ ತಾನಿರುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇತುವಿನ ಬಲದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಜನರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೇತು ಗ್ರಹ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಗೊಂದಲದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮ-ಆಧಾರಿತ ಜೀವನವು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕೇತು ಸಂಕ್ರಮಣ 2023: ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಮಬಾಹು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರೆಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:13 ಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಕ್ರಮಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶುಕ್ರದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 2023 ರ ಕೇತು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಶುಭ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳೇನು? ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

English summary

Ketu Rashi Parivartan 2023 Effects in Kannada: Let us now know about Ketu Transit 2023 in Virgo date, time, effects, remedies, and how it will affect all 12 zodiac signs.