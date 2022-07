ಮೀನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ : ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳಿಯಿರಿ..!!

Astrology

oi-Sunitha B

ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ 29 ಜುಲೈ 2022ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೀನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂತಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ- ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಗ್ರಹವು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅದು ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಬತ್ತಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಬಂಡವಾಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತ್ವರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಶುಭ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಂಗಳಕರ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಮೀನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ: ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯು ಜುಲೈ 29, 2022 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ 01:33 AM ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 24, 2022 ರಂದು ಗುರುವಾರ 04:36 AM ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳಕರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರು ಶುಭ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇದು ಹಿಮ್ಮುಖತೆಯು ಕೆಲವು ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಸಬಹುದು. ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿಮ್ಮುಖದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

Neeraj Chopra ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕನಸು ಭಗ್ನ!! ಯಾಕೆ?ಏನಾಯ್ತು? | *India | OneIndia Kannada

English summary

Jupiter Retrograde in Pisces will take place on July 29, 2022. Let us now know in detail the astrological effect and remedies of Jupiter Retrograde in Pisces on all the zodiac signs in Kannada.