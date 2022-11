Guru Margi 2022: ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ನೇರ ಸಂಚಾರ; ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ ಗುರು ಬಲ?

Astrology

ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ನೇರ ಸಂಚಾರ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಸಾಗಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಗುರುವನ್ನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ನೇರ ಎಂದರೆ ಅದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಬಡ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗುರುವು ನೇರವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ನೇರ: ಸಮಯ

24 ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 04:36 ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ನೇರ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಮಂಗಳಕರ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹದ ನೇರ ಸಂಚಾರ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೋಡೋಣ:

Guru Margi 2022 In Meena Rashi; Jupiter Direct in Pisces Effects on Zodiac Signs: The Jupiter Direct in Pisces will take place on 24 November 2022. Learn about remedies to perform in Kannada.