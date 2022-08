ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2022 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಗಳವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ..!!

Astrology

oi-Sunitha B

ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ಮೊದಲ ದೇವರು ಗಣಪತಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಂಗಳಕರ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಇತರ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಗಣೇಶನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶನು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಕರ ರಾಶಿ:

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣೇಶನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶನ ಜೊತೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವನು ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ಥಾರೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಣಪತಿಯ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ:

ಗಣೇಶನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ಮಂಗಳವು ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯಗಳ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಗಣಪತಿಯ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಬುಧ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ, ಗಣಿತ, ತರ್ಕ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿವನ ಮಗನಾದ ಗಣೇಶನು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಣಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

Ganesh Chaturthi 2022 Horoscope in Kannada : Let us know that Lord Ganesha bestows his special grace on the these zodiac signs people. Read on.