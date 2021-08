ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ: ಆಗಸ್ಟ್ 15-26ರವರೆಗೆ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ

Astrology

oi-Balaraj Tantry

ಕೊರೊನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಕೆ.ಎಂ.ಸಿನ್ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಶಿಗಳ ಗ್ರಹಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕದತ್ತ ಒಲವು ತೋರುವಂತೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಿನ್ಹಾ, ಜೂನ್ ಮೂರರ ನಂತರ ಕೊರೊನಾ ಕೇಸುಗಳು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನುವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದರು.

ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರಕಾರ ಅಲ್ಪಾಯುಶಿ: ಮೈಲಾರ ದೈವವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾದ ಗಡ್ಡದಾರಿ ಸಿಎಂ ಯಾರು?

ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದ ಸಿನ್ಹಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬಹುತೇಕ ನಿಜವಾಗಿತ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಸೋಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ಇವರು ನುಡಿದಿದ್ದರು.

"ಮೇ 6ರಿಂದ 26ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳೂ ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಲಾಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು"ಎಂದು ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಲಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15-26ರವರೆಗೆ, ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಓದಿ..

ಆಗಸ್ಟ್‌ 2021ರ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ, ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ?

English summary

Astrologer KM Sinha Prediction : 3 Zodiac Signs to be careful from Aug 15 to aug 26; he says Major Problems are going to happen for these Ascendents.