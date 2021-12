ರೈತರ ದಿನ 2021: ಇತಿಹಾಸ, ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ

Agriculture

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈತರ ದಿನ ಅಥವಾ ಕಿಸಾನ್ ದಿವಸ್ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ 5ನೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಕಿಸಾನ್ ದಿವಸ್ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀರತ್ ನ ನೂರ್ಪುರ್ ನಲ್ಲಿ 1902ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಅರಿತು ದೇಶದ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು.

ಪಂಡಿತ್ ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ನಾಯಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1959ರ ನಾಗ್ಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚೌಧರಿಯವರು, ನೆಹರೂರವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಅವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು.

ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಜುಲೈ 1979ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಹುದ್ದೆ ವಹಿಸಿ 1980ರ ಜನವರಿಯವರಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತಂದ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ರೈತಸ್ನೇಹಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರು ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿತ್ತು. ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕಿಸಾನ್ ಘಾಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ನೊದ ಅಮೌಸಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೀರತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸಹ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ವಿ ವಿ ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಕೃಷಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಈ ದಿನವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.

ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ. ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯದ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ.

ಅನೇಕ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ರೈತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದಿನ ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ: ರೈತರಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗವಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನೀವು ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ನಂತರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ತದಂತಹ ಮೂಲ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವರ್ಗವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೃಷಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಂತರವೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯು ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಗೌರವದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸುವುದು?: ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ರೈತ ದಿನವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ರೈತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ರೈತರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಈ ಮಾದ್ಯ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರೈತನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈ ನಡುವೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ರೈತರ ದಿನ 2021, ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ: ರೈತರ ಜತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೈತರು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಈ ಘಟನೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ: ಕಿಸಾನ್ ದಿವಾಸ್ ದಿನದಂದು, ದೇಶದ ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿನ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನದಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ದಿನ, ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಿಸಾನ್ ದಿವಸ್ ದಿನದಂದು ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ದಿನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Farmers are considered the backbone of India's economy and they are a major factor behind rural prosperity. As a mark of gratitude to them, the nation celebrates Kisan Diwas or National Farmers’ Day every year on 23 December.