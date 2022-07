ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು: ಕೇಂದ್ರ

Agriculture

ನವದೆಹಲಿ ಜುಲೈ 17: ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರೈತರು ಹೆಚೆಚ್ಚು ಡ್ರೋನ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧ, ರಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲ್ವೀಚಾರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಡ್ರೋನ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಳಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ನಂತರ ಅದೇ ನೀತಿಯಡಿ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸುವ ರೈತರಿಗೆ 'ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಯ ಶೇ. 75ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿತು.

21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆ ಕೃಷಿ ಯಲ್ಲಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೃಷಿ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಕೀಟನಾಶಕ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಂಪಡಣೆ ಟ್ರಾಲಿ ಪಂಪ್, ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಎಸ್‌ಒಪಿ (ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸಿಡ್ಯುರ್) ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿದೆ. ರೈತರ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ 2028ರವೇಳೆಗೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಡ್ರೋನ್ ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಲೂವೀವ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

