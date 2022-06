ಅಗ್ನಿಪಥ್‌: ಜೂನ್ 30ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಕೆಯು ಶಾಂತಿಯುತ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

Agriculture

ಪಾಟ್ನಾ ಜೂನ್ 18: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಗ್ನಿಪಥ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡ ಯುವಕರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರೈತ ಮುಖಂಡ ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕಾಯತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರಕಾರದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಬಳಿಕ ಈಗ ಯುವಕರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಕಾರ ಈ ಯುವಜನ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಜೂನ್ 30ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕೆಯು ಶಾಂತಿಯುತ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಯೂನಿಯನ್‌ನ ಹರಿದ್ವಾರ ಕಿಸಾನ್ ಮಹಾಕುಂಭದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕಾಯತ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

