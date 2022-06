3 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ-ಮರ ಬೆಳೆದ ನಿವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

Agriculture

ಕಾರವಾರ, ಜೂ. 17: ಮಾನವನ ದುರಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಊರುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಡುವೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲೋರ್ವ ನಿವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ, ನೀರು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿಯೇ ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರೂರು ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಲ್.ಆರ್.ಹೆಗಡೆ ಈ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಗುಂಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಬಾಳುವ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅರಣ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

A retired forest officer L.R. Hegde has become famous for growing plants and trees using bonsai method. Through this he has grown over 400 trees in just 3 guntas land. Bonsai method can help in forestization or forest conservation.