ಶೇ.17 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ

oi-Shankrappa Parangi

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 15: ಪ್ರಸಕ್ತ ಖಾರಿಫ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆಯು ಜು.15ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.17.4 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ, ಒರಟಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 7-9 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಿಂದ ಜುಲೈ 15 ರವರೆಗೆ 128.50 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 155.53 ಲಕ್ಷ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಎಲ್ಎಚ್) ನಷ್ಟು ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಶೇ.17.4ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ 8ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 8ಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.24 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಇತ್ತು. ಬಿತ್ತನೆ ತುಸು ಸುಧಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವಾರದ ಕುಂಠಿತದ ಪ್ರಮಾಣ 17.4ರಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

Sowing of paddy in India has decreased by 17.4 per cent by June 15th. During the same period the sowing rate of pulses coarse grains and oilseeds has increased to 7-9 per cent, the Ministry of Agriculture reveal data,