ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಳಿಕೆ

Agriculture

oi-Shankrappa Parangi

ಬೆಂಗಳೂರು ಜು.10: ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕಾನಿಕಾರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಎಲ್‌ಸಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಪೋಷಕಾಂಶವಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕದಂತಹ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಫ್ತುದಾರ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ.

ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕಾಗಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರೀ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಡಿಕೆ, ಆಮದು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾರತದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಘಟಕ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ಖಂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೂ ಬಿದ್ದಿದೆ.

The Global rice production is likely to low this year due to high cost of fertilizer. That lower production will be affect food security and inflation control.