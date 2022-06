ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶ!

Agriculture

oi-Madvi M

ಕಾರವಾರ, ಜೂ 13: ಹಸಿರೀಕರಣಕ್ಕೊಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನದಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ್ಲಾಗಿಡಗಳನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಏನಿದು ಕಾಂಡ್ಲ ವನ?: ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸಂಗಮದ ಕೆಸರಿನ ನಡುವೆ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರ ಸೀರೆಯುಡಿಸುವ ಈ ಸಸ್ಯರಾಶಿಯ ಸಮೂಹವೇ ಕಾಂಡ್ಲಾ ವನ.

ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲತೀರ ಹಾಗೂ ನದಿ ತೀರಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಬೇರೂರಿ ದಪ್ಪ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೋಳಿಸುವ ಕಾಂಡ್ಲಾಗಿಡಗಳು ಕೇವಲ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದ ವೇಳೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ, ಕಡಲಕೊರೆತಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕರಾವಳಿ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೈನಿಕನಂತೆಯೇ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

English summary

Naturalization project: Planting of trees everywhere, Development of Kandla Plant along river and seaside, Overflowing river during rainy season, avoiding soil erosion from the seashore, The expansion of Mangrove vegetation Kandla areas in Uttara Kannada district has increased.