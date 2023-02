Budget 2023: 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ಗುರಿ- ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ? ಗಮನಿಸಿ

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು 2023 ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ಗುರಿಯನ್ನು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ತಿಳಿಯಿರಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ್ರುವರಿ 01: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು 2023 ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ಗುರಿಯನ್ನು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷಿ-ಸಾಲ ಗುರಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೃಷಿ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಣೆ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಯಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ರೈತರು ಕೃಷಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಲವು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳಂತಹ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಜಮೀನು ಖರೀದಿ, ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಬಿತ್ತನೆ, ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು ಮತ್ತು ಕಸಿ ಮಾಡಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ಕೃಷಿ ಸಾಲಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈತರು ಶೇ 7 ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೃಷಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಶೇ 4 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರಿಗಿಸಬಹುದು.

ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ವಿಧಗಳು

ಬೆಳೆ ಸಾಲ: ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೃಷಿ ಸಾಲಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರೈತನು ಬೆಳೆಗಳ ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ನಂತರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ರೈತರು ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಬ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಗತ್ಯ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಕೃಷಿ ಅವಧಿಯ ಸಾಲ: ಇವುಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೋಚಿತವಲ್ಲದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಂಡ್‌ಮಿಲ್‌ಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಲು ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯು 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸಾಲ: ರೈತರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಲೈಡ್ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ: ಸಂಬಂಧಿತ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಂತಹ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಫಾರ್ಮ್ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಸಾಲ: ರೈತರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಳೆಯದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು, ನಂತರ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

