ಎನ್ ಜಿಇಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ 'ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಕೋಶ' ಏನಾಯಿತು?

ಎನ್ ಜಿಇಎಫ್ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನೌಕರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಕೋಶ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಬಲ್ಲ ನಿಘಂಟು. ಅದೀಗ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಮತ್ತಷ್ಟು-ಮಗದಷ್ಟು ಪದ ಸೇರಿಸಿ ಪುನರ್ ಮುದ್ರಣವಾಗಬೇಕು.

Tuesday, December 20, 2016

NGEF factory (Bengaluru) employees were took initiative to develop a technical dictionary in Kannada. After NGEF shut down dictionary also forgot. It is rare dictionary, Kannada tehnical words contributed by employees. So, concerned department must try to save the efforts of employees, by publishing the dictionary.