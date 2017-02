ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸುವವರು ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ನಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

Story first published: Saturday, February 4, 2017, 21:58 [IST]

English summary

Hopcoms to introduce new online service from Feb 6 in Bengaluru. Customers who will purchase fruits and vegetables for more than Rs. 500 can use this online service, in this Hopcoms will make arrangement for door-to-door delivery of fruits and vegetables to customer.