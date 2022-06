ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಿರಾ?: ಸುಲಭವಾಗಿ ಇ-ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವ 8 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Travel

ಈ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ರಜೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇಕೇ? ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿರಾಮ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಎನಿಸಿದಿಯಾ? ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶಗಳು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇ-ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವೀಸಾ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

Looking for an international destination to visit this holiday season? Or do school children need tourist spots for their holiday plans? Here is a list of 8 countries that offer easy e-visas.