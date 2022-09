ಸೂಳೆಕೆರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೀಗಿದೆ 'ಮಾರ್ಗ'; ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ

Travel

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳು ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಎನಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಳೆ ಕೆರೆಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪಾಲಿನ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣ, ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವುದೇ ಈ ಸೂಳೆಕೆರೆ. ಇದೇ ಸೂಳೆ ಕೆರೆ ಸೊಬಗು ಸವಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂಳೆಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವೇಶ್ಯೆಯರು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕೆರೆಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸೂಳೆ ಕೆರೆಯು ಏಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ?, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ?, ಸೂಳೆಕೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Shanthi Sagara, also called Sulekere, is the second largest built lake in Asia. It is located at Sulekere of Channagiri taluka of Davanagere District. Read on to know Shanti Sagara attractions, things to do and how to reach.