'ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಸಮ್ಮತಿ': 100 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪು

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌, ಆಗಸ್ಟ್‌ 30: "ವಿದೇಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನೂರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ," ಎಂದು 100 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪು ಹೇಳಿದೆ.

ಯುಎಸ್, ಬ್ರಿಟನ್‌, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನೂರು ದೇಶಗಳ ಗುಂಪು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. "ಎಲ್ಲಾ ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಬದ್ಧವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಅವಕಾ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 100 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪು ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಆ. 31 ರ ಬಳಿಕವೂ ಅಫ್ಘಾನಿಗಳು ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಸಮ್ಮತಿ': ಜರ್ಮನಿ ರಾಯಭಾರಿ

"ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗರಿಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯಾರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತಾವು ಬಯಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಭಯಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್‌ ಯೂನಿಯನ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಟೋ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

The Taliban has assured 100 countries that it will continue to allow foreigners and Afghans with foreign travel papers to leave the country.