ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರ ಕಳ್ಳಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. 16: ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವ ಪೊಲೀಸರ ಕಳ್ಳಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇ ಬೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪೊಲೀಸರು ಬೀಟ್‌ಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕದ ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿದ ರೌಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು!

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಸುಬಾಹು ಇ ಬೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೈಟ್ ಬೀಟ್ ಪೊಲಿಸಿಂಗ್ ಕಳ್ಳಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಜತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ ಬೀಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಕಳ್ಳರು- ರೌಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

Bengaluru City Police Launch Subahu E Beat for Better Patrolling in City. From here on, the personnel will have to scan the QR code from the locations of their beats, using ‘Subahu Beat’ application installed on thier mobiles. Know more.