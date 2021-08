ಏನಿದು ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ Empty Nest Syndrome?

Psychology

oi-Mahesh Malnad

ಮಗ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಖುಷಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾಯಿ ಶ್ಯಾಮಲಗೆ. ಆದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಳಮಳ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದ ಮಗ ಒಂದು ದಿನವೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ವರುಷಗಳು ಕಾಯಬೇಕೋ ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಮಗ ಊಟ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಾಜೂಕು, ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೋ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮೈ ಕೈ ಸೋಲು ಸುಸ್ತು ಶ್ಯಾಮಲಾಗೆ . ಶ್ಯಾಮಲ ದೇಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷವಾಗಿ, ಮಗ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಾಯಿತು.

ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದೆತಾಯಿಗೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಮನೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ , ಅಪ್ಪ ಚಂದ್ರು ಮಗಳ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ತುಡಿತ. ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ರಜೆ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಮಗಳು ಏಕೋ ಈ ವಾರ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೋ ಏನೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ. ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನು ಮಾಡುವುದು, ಮಗಳ ಫೋನಿಗಾಗಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವುದು, ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳ ಕಡೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನವಿರದಂತಾಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳು ದೇಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಮಗಳ ಯೋಚನೆ. ಮಗಳು ಬಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಗಳು ತವರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಈ "ಮೌನ" ಬಲು ಭಾರ; ಇಳಿಸಂಜೆಯಲಿ ಒಂಟಿತನ ಕೊಟ್ಟಿತೇ ಕೊರೊನಾ...

ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ದ ಶಾಂತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗನಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಠಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೋಪ ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ತನಗಾಗಿ ಸಮಯವೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದಿನವಿಡೀ ಮನೆ ಮಗನ ಕೆಲಸವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಸಹನೆ. ಮಗ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೇರಿದಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಒಪ್ಪ ಓರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಶಾಂತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿತ್ತು. ತನಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಏನು ಮಾಡುವುದು ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಗನ ನೆನಪುಗಳೇ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಕೊಠಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣರಹಿತ ಕೋಪ. ಮಗ ಎಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬರುವನೋ ಎಂಬ ಅತಿಯಾದ ಕಾತುರ.

English summary

Desc: What is empty nest syndrome? Find out how it can affect parents, what you can do to prepare for the transition and how to cope. Read on article by Rekha Belvadi.