ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ!

Comprehensive Story

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. 21 : ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ರಕ್ತ ಹೀರಿ ಬೀದಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ "ಹಲಾಲ್' ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಹಾಕಿರುವ ಹಣ ಬರಬಹುದೆಂದು ಆಕಾಶ ಎದರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣ ದ್ವಿಗುಣ ಗೊಳಿಸುವ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಜನರಿಂದ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ದೋಖಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿಗುವ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣ ಇವತ್ತು ಬರಬಹುದು, ನಾಳೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಆಸೆ ಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಎದರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 45 ದೋಖಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

36 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ರೀಕವರಿ ಮಾಲು ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಫಿದಾ ಅಗಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೊಂದ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾರಾ ?

English summary

Around 25 lakh people got cheated over 20,000 Cr by 45 Ponzi scams in Karnataka: Hope New Home minister Araga Jnanendra to look into this. Know more.