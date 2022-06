ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಡೈವೋರ್ಸ್ ನಿರಾಕರಣೆ, ಮಾವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಭೂಪ..!

Yadgir

oi-Puttaraju S

ಯಾದಗಿರಿ, ಜೂನ್ 29: ಸರಸ ಜನನ, ವಿಸರ ಮರಣ, ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ ಅಂತಾರೆ. ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ದಂಪತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ದಂಪತಿಯ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪತ್ನಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮಾವ, ಬಾಮೈದರನ್ನು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ.

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾರಾಯಣಪುರದ ಛಾಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ಶರಣಪ್ಪ ಎಂದ ಆರೋಪಿ ಜೀವಂತ ಬೆಂಕಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಯನಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಮಾವ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂವರು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ.

ಆರೋಪಿ ಶರಣಪ್ಪ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಚೀರಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಶರಣಪ್ಪ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಓರ್ವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಮೂವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.

English summary

Wife refused for divorce. Man set fire for father in law at Yadagiri. One died and three other injured. Know more