'ಫಾ. ಸ್ಟಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಧನದಿಂದ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ': ಅಮೆರಿಕ

Washington

oi-Mayuri N

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌, ಜು.08: ಭೀಮಾ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಗಾರ್ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ಫಾದರ್ ಸ್ಟಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜೋ ಬಿಡೆನ್‌ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.

We are saddened by the death of Father Stan Swamy, a Jesuit priest & tribal rights activist, who died in Indian custody under charges of the Unlawful Activities Prevention Act. We call on all governments to respect the vital role of human rights activists in healthy democracies.