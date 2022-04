2+2 ಸಭೆ: ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ತಲುಪಿದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಜೈಶಂಕರ್

Washington

oi-Mayuri N

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 11: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ 2+2 ಸಚಿವರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಯುಎಸ್ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾವು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ನಡುವೆ 2+2 ಸಭೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಿತ್ರರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I would be leaving New Delhi tonight for a visit to the United States from April 10 to April 15. I look forward to attend the Fourth India-US 2+2 Ministerial Dialogue in Washington DC. Also, I shall be visiting INDOPACOM headquarters in Hawai, during this visit.