ನಾನು ಟ್ರಂಪ್ ಮಗಳು ಎಂದ ಮಹಿಳೆ: ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್

Washington

oi-Amith

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಂತರದ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯರಹಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಹಿಜಬ್ ತೊಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಗಳು ತಂದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

'ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. 'ನೀನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮನೋಭಾವದವಳಾಗಿದ್ದು, ಮಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಮಮಕಾರ ತೋರಬಾರದು' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ.

Meet this Pakistani girl who is claiming that she is Daughter of US President Donald Trump.



"I'm a serious Person, I'm not joking, I'm trump's Daughter" claims Pakistani Girl Ammara . #JustPakistaniThings😂😂 pic.twitter.com/0a2Q4kVLSk