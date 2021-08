ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಾಲಿಬಾನ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ: ಬೈಡನ್

Washington

oi-Nayana Bj

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಆಗಸ್ಟ್ 20: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಾಲಿಬಾನ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅಲ್‌-ಖೈದಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆ ದೇಶದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಎಬಿಸಿಯ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮೇರಿಕಾ ದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೈಡೆನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅರಾಜಕತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ದಿಢೀರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಜಲು-ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಹೋಗಲು ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಫ್ಘನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತದ ಆಘಾತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಸಾವಿರಾರು ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತಾವು ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ಗಡುವಿನ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಹಿಂಪಡೆತ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನ್ಯಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ದೇಶೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೈಡನ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನೀತಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿರಹಿತ ವಿಚಾರಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಬೈಡನ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು.

ಅದರಂತೆ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇನಾ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೇ ತಾಲಿಬಾನಿಗರು ಕಂಡುಕೇಳರಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಬುಲ್ ನಗರವನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

President Joe Biden says even with the Taliban in power in Afghanistan, he sees a greater threat from outposts of al-Qaida and its affiliated groups in other countries, and that it was no longer “rational” to continue to focus U.S. military power there.