ಉಡುಪಿ ಜುಲೈ 20: ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತನ್ನ ವೇಗದಿಂದಲೇ ಇತರರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರು ರಸ್ತೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್‌ಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಅದರ ತುರ್ತು ಚಾಲನೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ರಸ್ತೆಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಅದರ ಸದ್ದು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ ತನ್ನ ವೇಗದ ಚಾಲನೆಯಿಂದಲೇ ಟೋಲ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರಣ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

Speeding ambulance collided with Shiruru toll road in Udupi, accident in that place. Three are seriously injured and the condition of the toll staff is the incident. The scene of the accident was captured on CCTV.