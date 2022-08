ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೆರಳಿದ ಮಳೆ: ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 3 ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ರಕ್ಷಣೆ

Thiruvananthapuram

ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಆಗಸ್ಟ್ 6: ಕೇರಳದ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ, ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮೂವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 5) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಇಬ್ಬರು ತಾಯಂದಿರು ಆರು ಮತ್ತು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಮೂವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಚಾಲಕುಡಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದರು.

ತಂಡವು ಫ್ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಬಳಸಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪೆರಿಂಗಲ್ಕುತ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾಹಸದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ಕೇರಳದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಲಂಪುಳ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಾಲ್ಕು ಶೆಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

Amid heavy rains in various parts of the southern state of Kerala, authorities rescued three pregnant women who were trapped in the forest during the rains on Friday (August 5).