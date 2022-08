Thiruvananthapuram

oi-Naveenkumar N

ಕೊಚ್ಚಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 26: ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

45,000 ಟನ್ ತೂಕದ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. 2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನೌಕಾಪಡೆ ವಾಯುಯಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ, ಇದನ್ನು ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತ್ತು. ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಮಾನವಾಹಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಯುಎಸ್, ಯುಕೆ, ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಂತಹ ಆಯ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿವೆ.

English summary

Indian Navy will get the country's first indigenously built aircraft INS Vikrant on September 2. Prime Minister Narendra Modi will be the chief guest when the 45,000-tonne warship would be commissioned. Built at a cost of Rs 20,000 crore, it's designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by the public-sector manufacturer Cochin Shipyard Limited.