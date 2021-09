Thiruvananthapuram

oi-Mayuri N

ಕೊಚ್ಚಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 10: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ವಿರುದ್ದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್‌ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್‌ ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಕೋವಿನ್‌ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್‌ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

"ಯಾರು ಬೇಗನೆ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್‌ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸು‌ತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ 84 ದಿನಗಳ ಬದಲಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರದಲ್ಲೇ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಕೋವಿನ್‌ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್‌ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು," ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 1 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಎಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಬಲ್ಲದು?

84 ದಿನಗಳಿಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ದದ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್‌ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಿಟೆಕ್ಸ್‌ ಗಾರ್ಮೆಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ವಕೀಲ ಬ್ಲೇಝ್‌ ಕೆ ಜೋಸ್‌ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಈ ಅರ್ಜಿಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊದಲ ಡೋಸ್‌ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ನಾಲ್ಕು ವಾರದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್‌ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್‌ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

English summary

Allow second Covishield dose after 4 weeks from first for those who want it early Says Kerala High Court to Centre.