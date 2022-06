ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಸುಲಭ: ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಬಾಬಾ ಬರ್ಫಾನಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

Srinagar

ಅಮರನಾಥ ಜೂನ್ 09: ಅಮರನಾಥ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ. ಚಾರ್‌ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಬಾ ಬರ್ಫಾನಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ನೇರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಪಂಚತಾರ್ನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಇದು 3500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಿಮ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಅಮರನಾಥ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

