ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ; ಮೊದಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲೇ. ಗವರ್ನರ್‌ ಚಾಲನೆ

ಶ್ರೀನಗರ, ಜೂ.29: ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಜಮ್ಮು ನಗರದ ಭಗವತಿ ನಗರದ ಬೇಸ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಟಾಲ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ 4,890 ಯಾತ್ರಿಕರ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಬುಧವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಗುಹಾ ದೇಗುಲ ಅಮರನಾಥಕ್ಕೆ 43 ದಿನಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಗುರುವಾರ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎರಡು ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಸಂದರ್ಭದ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

'ಬಾಮ್ ಬಾಮ್ ಭೋಲೆ' ಮತ್ತು 'ಜೈ ಬರ್ಫಾನಿ ಬಾಬಾ ಕಿ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ವಾಹನಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಭಗವತಿ ನಗರದ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟರು.

ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೋಂದಣಿ

ಜಮ್ಮು ಮೇಯರ್ ಚಂದರ್ ಮೋಹನ್ ಗುಪ್ತಾ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ದೇವೆಂದರ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅವಳಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಬಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಚಾಲನಾ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು.

