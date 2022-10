30 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಮಾಜಿ WWE ಕುಸ್ತಿಪಟು ಸಾರಾ ಲೀ

Sports

oi-Rajesha MB

ಮಾಜಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಇ(ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್) ಕುಸ್ತಿಪಟು ಸಾರಾ ಲೀ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ದುಃಖದ ವಿಷಯವನ್ನು ಲೀ ತಾಯಿ ಟೆರ್ರಿ ಲೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲಾತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರಾ ಲೀ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸಾರಾ ವೆಸ್ಟನ್. ಆದರೆ WWE ರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಾರಾ ಲೀ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2015 ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಾರಾ ಲೀ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸುದ್ದಿ WWE ಕುಟುಂಬ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಲು ಸಜ್ಜಾದ ಲಿಯಾನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ: ಇದೇ ಕೊನೆ ಟೂರ್ನಿ?

"ಸಾರಾ ಲೀ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರಾ ವೆಸ್ಟನ್ ಜೀಸಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ . ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದುಃಖಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಲೀ ಹೇಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಾರಾ ಸಾವಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳಾ ರೆಸ್ಲರ್ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಮ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

My heart breaks for @TheWestinBlake and his kids. Speechless over this. Can’t believe it. Only 30 years old. Sleep well #SaraLee pic.twitter.com/sPWbSZR12z