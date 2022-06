Sports

oi-Rajesha MB

ಮುಂಬೈ, ಜೂನ್ 14: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ನೇರಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಂಪರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2023-207ರವರೆಗೆ 5 ಆವೃತ್ತಿಗಳ ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕು ಬರೋಬ್ಬರಿ 44, 075 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ 23, 575 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿ ಭಾರತದ ಟಿವಿ ರೈಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಒಡೆತನದ ವಯಾಕಾಮ್‌ 18 ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು 20,500 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಸ್ನಿ ಹಾಟ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದವಾದರೂ ವಯಾಕಾಮ್‌ 18 ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಇ-ಹರಾಜಿನ 4 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್(ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್) ಬಿಕರಿಯಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಮಂಗಳವಾರ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದ್ದು , ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ.

IPL media rights A and B package sold to RS 44,075 crore. As per match value IPL is second place after NFL. IPL Already beat world top leags like NBA,EPL befor day 3 auction.