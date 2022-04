ಬಹುಕೋಟಿ ಐಪಿಎಲ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ರೇಸ್: ಅಮೆಜಾನ್, ರಿಲಯನ್ಸ್, ಸೋನಿ ಪೈಪೋಟಿ

Sports

oi-Mahesh Malnad

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಸೀಸನ್ ಗಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ(ಬಿಸಿಸಿಐ) ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಹುಕೋಟಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್, ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ಆಪಲ್, ನೆಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ ಸದ್ಯ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ರೇಸಿನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ದೈನಿಕ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಟೆಕ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಡಿಸ್ನಿ, ಜೀ-ಸೋನಿ, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಂ, ಟಿವಿ 18 ವಯಾಕಾಂ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಸಹ ಬಿಡ್-ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದೆ, ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ್ರೀಡೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 12 ರಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹರಾಜನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ಹರಾಜುಗಳು ಟಿವಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ವಿಡಿಯೊ ಸೇವೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಬಾನಿಯ ಸಂಘಟಿತರೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ.



English summary

Amazon.com Inc., The Walt Disney Co. and billionaire Mukesh Ambani-led Reliance Industries Ltd. are among those that have signaled an intention to bid for the broadcast rights of the Indian Premier League, or IPL, according to people familiar with the matter, setting the stage for an epic showdown for the prized asset in cricket-crazy India.