ಲಂಡನ್ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಣ, ಒಡವೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

Sports

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 27: ಕಳೆದ ವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಹಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಹಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ತಾನಿಯಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳುವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾಟಿಯಾ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಟಿಯಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಒಡವೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಕದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಲಂಡನ್‌ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾರಿಯಾಟ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಜೂಲನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವಿದಾಯ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾರೈಕೆ

ಎರಡು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ತಾನಿಯಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಸಿಬಿ ನೀಡಿರುವ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರಿಯಾಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಲಂಡನ್ ಮೈಡಾ ವೇಲ್‌ನ (Marriot Hotel London Maida Vale) ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಗದು ಹಣ, ಕಾರ್ಡ್, ವಾಚ್, ಒಡವೆ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಹಳ ಅಸುರಕ್ಷಿತ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ T20 ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಶಮಿ

"ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಆದ್ಯತೆಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಇರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಾನಿಯಾ ಭಾಟಿಯಾ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

1/2 Shocked and disappointed at Marriot Hotel London Maida Vale management; someone walked into my personal room and stole my bag with cash, cards, watches and jewellery during my recent stay as a part of Indian Women's Cricket team. @MarriottBonvoy @Marriott. So unsafe.