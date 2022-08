ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ದೋಸ್‌ ಪಾಲ್‌ ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧಕ

Sports

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 08: ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ದೋಸ್ ಪಾಲ್ ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಒಡೆಯ.

ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದ ತಂದೆ ಬಳಿ ಬೆಳೆದ ಎಲ್ದೋಸ್ ಪಾಲ್, ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರ್ನಾಕುಲಂ ನಗರದಿಂದ 26 ಕಿ. ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಕೋಲೆಂಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ದೋಸ್‌ ಪಾಲ್ ಅವರು 5 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಆಗ ಅವರದ್ದು ತುಂಬಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಅದಾವುದರಿಂದಲೂ ಜರ್ಜರಿತರಾಗದೆ ಪೌಲ್‌ ಬೆಳೆದರು. ಅವರು ಗುರಿ ಅಚಲವಾಗಿತ್ತು.

ಎಲ್ದೋಸ್‌ ಪೌಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ತರಬೇತುದಾರ ಟಿ. ಪಿ. ಔಸೆಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ತನ್ನ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ ಈಗ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪಾಲ್ ಕೋತಮಂಗಲಂನಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ ಅಥನಾಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದನು" ಎಂದರು.

ಈ ಕಾಲೇಜು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪೌಲ್‌ನ ಕುಳ್ಳನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಔಸೆಫ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. 2013 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾರ್ ಅಥನಾಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದರು. ನಾನು ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್‌ಗೆ ಹೇಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಔಸೆಫ್ ಹೇಳಿದರು.

ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪರ್‌ಗೆ ಅವನ ಎತ್ತರವು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ, ಅವನು ಸುಮಾರು 5 ಅಡಿ 8 ಇಂಚು ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಗದ ನಂತರ, ಪಾಲ್ ಉತ್ತಮ ವೇಗ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚುರುಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದನು.

